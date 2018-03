Senxibar

MESURE: Macky prolonge le contrat des ASP de 2 ans

La mesure est tombée en Conseil des ministres, mercredi. Le contrat des Agents de sécurité de proximité est prorogé jusqu’en 2020.



Le chef de l’Etat s’est dit satisfait de « Ce volontariat de type nouveau, autour de la prise en charge efficace de la sécurité des personnes et des biens participe à bien des égards à la consolidation du dispositif préventif de la sécurité intérieure et de l’engagement citoyen des jeunes ».



Ainsi, il a félicité, tous les « Agents de sécurité de proximité, ainsi que leur encadrement administratif et technique, pour la qualité reconnue du travail réalisé, partout au Sénégal, en relation directe avec les forces de sécurité, notamment la Police nationale et la Gendarmerie nationale ».



A cet égard, Macky Sall a décidé de « proroger, à titre exceptionnel, et pour une durée de deux ans, à compter du 31 mars 2018, l’engagement civique des Assistants à la sécurité de proximité de la promotion 2014-2018 », note le communiqué du Conseil des ministres.

AAD Senxibar

