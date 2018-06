MERCATO: Sadio Mané (Liverpool) au Real Madrid ?(France Football)

Tout était ficelé. Ou en tout cas particulièrement bien engagé. L'arrivée de Sadio Mané au Real Madrid devait être la première d'une longue série de recrutements cet été, décidée par le président Florentino Pérez en amont de la troisième victoire d'affilée en Ligue des champions. Conscient des manques de son équipe, en particulier en Championnat où le Real a été rapidement largué par le Barça, le boss madrilène a eu très tôt la sensation qu'il fallait absolument renforcer, donc chambouler, le groupe au prochain mercato, et le gain d'une treizième C1 n'y a rien changé. Madrid attend du lourd cet été.



Et cela devait donc commencer avec Sadio Mané. Avant même Harry Kane, David De Gea ou Eden Hazard, autres cracks ciblés par le club merengue, l'attaquant sénégalais de Liverpool (26 ans) était prévu pour être le premier étage de la fusée mercato du Real. L'intérêt de longue date - une rumeur côté espagnol avait déjà fuité sur le sujet il y a un an - s'était même encore renforcé après la finale de Ligue des champions où, au relais d'un Mohamed Salah sorti prématurément, l'ancien Messin avait été de loin le meilleur des Reds (1-3), inscrivant le seul but de la rencontre en faveur du club anglais. Les contacts s'étaient donc accentués ces derniers temps, et il ne restait plus qu'à convaincre Liverpool de céder son joueur, lequel avait donné son accord au Real après l'intervention des plus hautes autorités sénégalaises pour démêler et aplanir un éventuel problème d'agent. Mais le départ soudain de Zinédine Zidane, lequel avait été en toute première ligne dans cette opération, vient tout remettre en cause. Si la démission du coach français ne signifie pas forcément l'annulation du transfert, elle complique inévitablement les choses. Tout dépendra de son successeur.