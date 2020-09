ME MOUSSA DIOP LIMOGÉ : « LOYAUTÉ DANS LA DIGNITÉ ET LA VÉRITÉ »

Me Moussa Diop n’est plus le Directeur de Dakar Dem Dikk (DDD). Emedia a appris qu’il a été démis de ses fonctions. "Loyauté dans la dignité et dans la vérité", a-t-il réagi.



Selon certaines indiscrétions, il lui serait reproché de graves fautes de gestion, dont un gap de dix milliards FCFA qu’il ne parviendrait pas à justifier. Il y aurait également l’argent du terrain du siège de l’Alliance pour la République (APR, parti au pouvoir) qui a soulevé une certaine polémique après la bataille judiciaire opposant le Directeur de Dakar Des Dikk au maire de Mermoz Sacré Cœur, Barthelémy Dias.



Sur le plan politique, il s’est dernièrement illustré à travers sa sortie contre un éventuel 3e mandat du chef de l’État, Macky Sall, tandis que ses détracteurs lui reprochent d’avoir été au courant de son limogeage imminent avant de s’engager dans cette voie pour faire croire que ce serait lié à sa position.