MASSACRE DE BOROFAYE : FIN DES AUTOPSIES, LA REMISE DES CORPS AUX FAMILLES EN COURS

Les travaux d’autopsie sur les 13 victimes du massacre de Borofaye survenu samedi dans la forêt classée de Boffa Bayotte sont déja bouclés et la remise des corps aux familles respectives est en cours, a appris, lundi l’APS, auprès d’une autorité administrative.



Certaines familles ont même déjà reçu le certificat de genre de mort aux fins d’inhumation, a informé la même source.



Treize jeunes ont été tués et six autres blessés dont un grièvement dans une attaque attribuée à des éléments armés supposés appartenir au Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), samedi après-midi à Boffa, dans le département de Ziguinchor.



Partis en brousse à la recherche de bois, ils auraient dépassé la zone tampon séparant les positions de l’armée sénégalaise de celles des combattants du MFDC, mouvement combattant pour l’indépendance de la Casamance depuis 1982. Retour ligne manuel



Ils ont été capturés par des hommes armés dans la forêt de Boffa, située dans les environs de la commune de Boutoupa Camaracounda, avant d’être exécutés. Retour ligne manuel



Le président de la République, Macky Sall qui a décrété un deuil national de deux jours a ordonné que les auteurs de l’attaque soient "recherchés et traduits en justice".Retour ligne manuel



Il a "immédiatement convoqué le Conseil national de sécurité’’ et "instruit les forces de défense et de sécurité, activement engagées dans cette partie de la Basse Casamance, pour que force reste à la loi".



