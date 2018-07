Politique

MARCHE DE L’OPPOSITION : Les leaders satisfaits de la mobilisation

SENXIBAR- Des leaders de l’opposition sénégalaise ont dit vendredi leur satisfaction relative à la mobilisation enregistrée lors de leur marche organisée le même jour pour dénoncer la "justice sélective" et les pénuries d’eau, entre autres revendications rapporte l'APS.

A l’initiative du Front démocratique et social de résistance nationale (FDSRN), cette partie a débuté place de la nation (ex-place de l’Obélisque) pour aboutir devant le rond-point de la Radiotélévision sénégalaise (RTS, publique).





Elle avait à sa tête différents leaders de l’opposition dite significative mais aussi des mouvements de soutien à Karim Wade et Khalifa Sall, condamné à 6 et 5 ans de prison respectivement, pour enrichissement illicite et escroquerie aux deniers publics.



Mais selon l’opposition, à travers ces décisions de justice, le pouvoir en place cherche surtout à écarter ces deux personnalités politiques de la prochaine présidentielle prévue en février 2019.



Aussi les partis concernés et leurs militants ont-ils marché pour dénoncer une "justice sélective" qui ne viserait que les opposants au régime actuel dont ils ont plus généralement décrié la gouvernance.



Ils ont également dénoncé à l’occasion les problèmes d’approvisionnement en eau notés depuis quelques semaines à Dakar et dans certaines régions de l’intérieur du Sénégal.

AAD Senxibar

