MAMADOU LAMINE DIALLO FONCE SUR MACKY ET…

Lors d’un point de presse, à la permanence du Mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, leader dudit mouvement, s’est exprimé sur la situation actuelle du pays. Dans son discours, qu’il débute en rendant hommage à Mame Less Camara et tous les prisonniers politiques, il accuse le chef de l’État d’être la cause de l’instabilité politique du pays.



Une opposition oppressée



“ Je vais réduire l’opposition à sa plus simple expression”. Rappelant les propos du président de la République, le leader de Tekki explique comment ce dernier a fait de cette expression un plan d’action. Arrestations arbitraires d’opposants, de journalistes ou encore interdictions de manifestations, Mamadou Lamine Diallo dénonce comment Macky Sall utilise tous les moyens de l’État et en particulier de la justice pour museler l’opposition.



Même si l’actuel pensionnaire du palais appelle au dialogue, il est clair pour M. Diallo que le président n’est pas sincère dans sa démarche : “Si Macky Sall était sincère dans sa volonté de dialoguer, il aurait libéré les prisonniers politiques ou au moins Pape Ndiaye qui est un journaliste”. Des actes qu’il juge anticonstitutionnel et rajoute : “ c’est parce qu’il veut s’engager dans une troisième candidature que la paix est menacée.”



Non au troisième mandat



Ce point de presse était aussi l’occasion pour le mouvement de rappeler sa mobilisation au sein du F24, la nouvelle plateforme des forces vives de la nation, qui a rejeté sans détours ce mercredi l’appel au dialogue lancé par le président de la République. Ensemble, ils se réuniront d’ailleurs le 12 mai pour une manifestation contre la 3e candidature de Macky Sall.



Par ailleurs, Mamadou Lamine Diallo exige que le président divulgue les papiers des fameux trois projets de loi soumis par le ministre de la Justice Ismaila Madior Fall. Selon lui, la population, les guides religieux, la société civile, les partis politiques et même l’Union européenne doivent accéder à ces documents pour éviter qu’ils soient leurrés.



Un programme pour les femmes et les jeunes



Le leader du Mouvement Tekki termine en annonçant sa candidature pour les prochaines élections présidentielles prévues en 2024. Il précise que le pays a besoin d’un agenda de redressement et qu’il s’engage à le mettre en place. Pour ce faire, il prévoit de renforcer la lutte contre la corruption et la vie chère basée sur l’importation.



Il prévoit pour la jeunesse et les femmes, qui sont au cœur de son programme, plus de financement avec la création d’une banque des femmes et la réforme du foncier pour permettre aux jeunes d’y bénéficier plus facilement.