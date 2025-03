MAFIA FONCIÈRE AU LOTISSEMENT «RECASEMENT 2» DERRIÈRE LA BOA DES ALMADIES

212 parcelles d’une superficie de 50032 m2 attribuées à 3 sociétés immobilières et estimées à 50 milliards de F CFA



Les gérants seraient des courtiers d’Amadou Sall, fils de l’ex-Président de la République



Les scandales fonciers se suivent et se ressemblent au Lotissement de la BOA des Almadies. Dans nos récentes éditions, nous avions fait état de la SCI HABA, propriété de Farba Ngom, qui a bénéficié de plusieurs attributions foncières dans cette zone où le prix du mètre carré oscille, aujourd’hui, entre 1 million et 1,5 million de F CFA.



Plusieurs pontes du régime de Macky Sall ont bénéficié de beaucoup parcelles de terrain par le biais de sociétés civiles immobilières (SCI) fictives ou créées pour la circonstance ou par l’utilisation de prête-noms ou par leurs propres noms. Nos investigations sur certaines SCI bénéficiaires de plusieurs attributions nous ont permis de voir que certaines sociétés immobilières ayant eu le gros du lot de cette superficie de la Zone BOA des Almadies appartiendraient au fils de Macky Sall, Amadou Sall. Il s’agit de Falcon Real Estate Group, Akisreal State, Eagle Invest. Rien que ces trois SCI ont bénéficié respectivement de 15702 m2 répartis en 78 parcelles, 16750 m2 répartis en 75 parcelles et 17580 m2 répartis en 59 parcelles. Il faut souligner que la superficie des parcelles varie de 200 m2 à 500 m2.



Des chèques variant entre 50 millions et 150 millions



Plusieurs terrains ont été vendus par des intermédiaires voire des courtiers – que nous connaissons bien mais nous préférons préserver leur anonymat – et l’argent a été reversé à Amadou Sall qui s’en est servi souvent pour des causes ignobles. D’ailleurs, des chèques des acquéreurs variant entre 50 millions et 150 millions F CFA, et dont nous détenons copies, montrent à suffisance qu’Amadou Sall est bien impliqué dans cette mafia foncière. Nos sources nous renseignent aussi que plusieurs centaines de millions lui ont été versées pendant la période de tension de 2021 à 2024 et cet argent lui aurait servi à recruter des nervis qui ont mené la vie dure aux Patriotes pendant cette période de résistance. D’ailleurs, certains nervis comme Dof Ndèye et d’autres lutteurs n’ont jamais caché leurs connexions macabres avec Amadou Sall. Ils agissaient en son nom et perpétraient toutes leurs ignominies sous sa férule. L’avocat français Me Juan Branco, dans sa sortie du jeudi 22 juin 2023, avait pointé du doigt la responsabilité du fils de Macky Sall dans le recrutement des nervis qui s’en prenaient avec des armes à feu et armes blanches aux Patriotes.



Quid de la responsabilité des directeurs des domaines entre 2021 et 2024 ?



Mais quelle est la responsabilité des directeurs des domaines pendant la période 2021-2024 dans l’attribution de ces terres ? Au nom de quoi, ces directeurs des domaines, pendant cette période de tension, attribuaient des parcelles à des SCI prête-nom d’Amadou Sall qui les revendait par la suite à plusieurs dizaines de millions par le biais de courtiers intermédiaires ? Aujourd’hui que l’État a décidé de bloquer les travaux dans ladite zone de la BOA Almadies et dans d’autres zones litigieuses, quel est le sort réservé à ces acquéreurs qui ont déboursé plusieurs dizaines de millions pour disposer de terrains dans ce domaine foncier très prisée de la capitale ? Vont-ils perdre ces terrains et leur argent ou vont-ils poursuivre ceux-là qui leur ont vendu ces terrains, propriétés de l’État du Sénégal ? Une chose est sûre. Les lotissements BOA, Recasements 2, Hangar des pèlerins constituent l’un des plus gros scandales fonciers de l’État du Sénégal sous le régime de Macky Sall. Et ce n’est pas demain la veille de la fin de ces scandales qui ont rythmé la gouvernance mackyste.