MACKY SALL : « PAS LES MOYENS DE RAPATRIER LES SÉNÉGALAIS DE WUHAN »

L’Etat ne dispose pas de moyens pour rapatrier les Sénégalais de Wuhan. C’est en substance, ce qu’a fait savoir le président de la République, Macky Sall, ce lundi 3 février, 2020, à l’occasion de la cérémonie de la levée des couleurs au Palais de la République.



Selon le chef de l’Etat, il faudrait des moyens colossaux, dont ne dispose pas le Sénégal, pour faire ce rapatriement. « J’ai une pensée très grande à l’égard de nos douze (12) compatriotes qui vivent à Wuhan. Nous sommes en contact avec eux par le canal du ministère des Affaires étrangères et notre ambassade à Bejing. Leur rapatriement requiert et demande une logistique tout à fait hors de portée du Sénégal. Puisqu’il faudrait des avions spéciaux qui puissent aller sur place. Il faudrait du personnel différent de celui des compagnies aériennes. Peut-être du personnel militaire. Et lorsque ces personnes reviennent, il faudrait les mettre en quarantaine dans un lieu équipé en conséquence. Ce qui n’est pas le cas, pour le moment de notre pays », a-t-il déclaré.



Le Président de Sall de poursuivre : « Nous avons envoyé des appuis. Mais, la question rapatriement, j’avoue qu’elle n’est pas simple. Je voudrais dire que nous travaillons avec les autorités chinoises pour voir toute possibilité de les suivre de façon convenable. Même les grands pays qui ont pu faire des rappariements l’ont réussi avec beaucoup de difficultés »