MACKY SALL OFFRE 800 MILLIONS AUX DÉGUERPIS DE TERME SUD

Le chef de l’État, Macky Sall, n’est pas insensible au sort des anciens militaires et leurs familles déguerpis de Terme Sud, à Ouakam. Il a donné des instructions à son gouvernement pour trouver une solution, mettant sur la table 800 millions F CFA, rapporte L’Obs.



Un montant arrêté sur la base des offres du programme des 100 000 logements, proposant une maison en F3 (deux chambres et salons) à dix millions F CFA. La prise en charge des 79 familles dans ce programme déroulé par le ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, va coûter 790 millions F CFA.



Selon l’autre alternative, la Coopérative militaire de construction (COMICO) devrait privilégier les 79 familles dans les ses divers programmes de logements. Mais cette solution connait des limites en raison de l’urgence décrétée par le chef de l’État, signale la source.



En attendant, ces familles relogées par Barthélémy Dias, l’édile Mermoz-Sacré Cœur au centre culturel de Sacré Cœur 1, à Dakar, y vivent loin du confort habituel. Au nombre de 500, ils ont le moral au plus bas. D’ailleurs, renseigne Al Alassane Hann, l’un d’eux, "à longueur de journée, nous évacuons des gens à l’hôpital. Certains font des malaises, d’autres des crises. Ce soir (hier mardi), un vieux a été évacué au Samu municipal parce qu’il avait un malaise. Avant-hier, c’est une dame, et elle est toujours internée à l’hôpital Principal parce qu’elle avait eu des palpitations cardiaques à cause du choc".