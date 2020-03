MACKY SALL ET ADAMA BARROW ANNONCENT LA RIPOSTE CONTRE LE TRAFIC DE BOIS

Quatre jours après la publication, par la BBC, d’une enquête mettant à nu l’ampleur du trafic de bois de rose du Sénégal vers la Chine, avec la complicité de la Gambie, le chef de l’État Macky Sall, menace les trafiquants de bois. « Je veux dire fermement aux coupeurs de bois, aux trafiquants, et à leurs complices, que nous ne leur laisseront aucun répit. Nous continuerons de mobiliser tous les moyens nécessaires pour mettre fin à cette pratique néfaste, y compris par un alourdissement des peines prévues, à cet effet ».



L’avertissement a été lancé lors du Conseil présidentiel qu’il dirigé, ce jeudi, en compagnie de son homologue gambien, Adama Barrow, qui le soutient dans cette position, arguant que « c’est une catastrophe majeure que nous ne pouvons pas laisser perdurer ».



« Un défi à relever »







Selon le président Sall, le trafic de bois est l’un des « défis majeurs à relever » par la Sénégambie. Pour ce faire, il propose le « parachèvement des travaux de délimitation et de démarcation de la frontière. » C’est dans ce sens, poursuit-il, que « la commission mixte sénégalo-gambienne de gestion des frontières devrait intensifier ses efforts. Ce qui permettrait, d’ailleurs, aux deux pays, de mieux lutter contre la criminalité transfrontalière grâce à une collaboration plus harmonieuse de nos forces de défense et de sécurité par des patrouilles mixtes le long des frontières. »



« Une meilleure collaboration s’impose »



Avant d’ajouter : « Je pense que la préservation de l’environnement dans l’espace sénégambien, là également, une meilleure collaboration entre nos deux pays s’imposent. Le trafic illicite de bois est en train de décimer nos forêts, d’appauvrir la biodiversité, et de mettre en péril les conditions de vie de nos populations ».



Par ailleurs, l’axe sénégambien, s’est enrichi de 5 accords visant l’entre-aide judiciaire en matière pénale, extradition, commerce, et transit, entre autres secteurs. Le but est de lever les blocages et autres écueils pour un futur plus prospère.