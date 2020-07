MACKY SALL ACTIVE LA COMMISSION DE DISCIPLINE DE L’APR CONTRE CISSÉ LÔ

Les insultes de Moustapha Cissé Lô dirigées contre certains de ses camarades de parti ne laissent pas indifférent le président de la République et patron de l’APR, Macky Sall. Ce dernier a brandi le bâton pour recadrer le député Moustapha Cissé qui, ce dimanche a démissionné de son poste de vice-président de l’Assemblée nationale.



En effet, selon un communiqué de presse, le patron de l’Alliance pour la République a instruit la commission de discipline du parti de se réunir dans les plus brefs délais aux fins de statuer sur les mesures à prendre à l’endroit de « ce camarade qui déshonore le parti, écorne l’image du Sénégal en Afrique voire dans ne monde ».



Auparavant le parti au pouvoir a condamné l’attitude de Moustapha Cissé Lô dont les propos sont jugés par ses camarades de parti « d’une tonalité et d’une rare violence et empreints d’une indécence que récusent la morale et la bienséance sociale ». « Incontestablement, cela témoigne d’une inacceptable dérive et constitue une brutale agression contre la république, ses institutions et nos valeurs sociales », mentionne-t-on dans le communiqué.