MAC de Thiès : 16 Thiantacounes menacent de se suicider

Les seize (16) Thiantacounes détenus à la Maison d’Arrêt et de Correction de Thiès depuis plus de six (6) ans suite à l’affaire Médinatoul Salam ont entamé leur deuxième grève de faim depuis minuit pour trois (3) jours et ont comme slogan « jamais deux sans trois ». Ils estiment qu’ils vont se suicider collectivement après la deuxième phase.





