Lutte contre la torture des prisonniers: La 44 ème Promotion de l’ENP en formation

Car, le constat est que dans les milieux carcéraux, on fait souvent état de la violation des droits humains. Les mauvais traitements infligés par les forces de sécurité, notamment les tortures, les arrestations arbitraires, les détentions provisoires contestables sont autant de problèmes qui touchent les droits humains. Selon la présidente de l’ONPL, Josette Marceline Ndiaye, cette formation de 5 jours permettra de conscientiser les agents d’exécution des lois sur l’inutilité de la torture en milieu carcéral. D’autant que «la torture est quelque chose qui doit être révolue dans la mesure où elle ne sert à rien, il ne faut pas user de violence pour pousser un mis en cause à parler. Aujourd’hui, nous devons respecter les droits fondamentaux de tout être humain qu’il soit détenu ou dans les mains de la justice. C’est dans ce sens que nous offrons cette formation à ces jeunes recrus afin qu’ils comprennent que la torture est illégale», explique-t-elle.



Embouchant la même trompette, le secrétaire général du ministère de la Justice, Aicha Tall Gassama, trouve que cet « atelier va aider à sensibiliser et à conscientiser les élèves futurs officiers de police judiciaire sur les dangers que constitue le recours à la torture. Cela constitue un danger pour eux-mêmes, parce qu’au terme des disposions des articles 661, les officiers de police judiciaires (OPI) peuvent faire l’objet de poursuites en cas d’abus au cours des enquêtes». A l’en croire, c’est pour garantir l’intégrité des enquêtes que le Sénégal a ratifié la convention des Nations-unies contre la torture depuis 1984 et son Protocole additionnel en 2006. En 2015, est entré en vigueur le règlement numéro 5 de l’Uemoa qui consacre la présence de l’avocat dès l’interpellation. Pour rappel, il ressort du rapport 2016-2017 d’Amnesty qu’au moins six personnes sont mortes en détention, un détenu tué par balles pendant une mutinerie à la prison de Rebeuss, 41 autres personnes ont été blessées, dont 14 gardiens de prison. Aussi, 4 policiers ont été reconnus coupables de l’homicide d’Ibrahima Samb en 2013 et condamnés à 10 ans de travaux forcés.