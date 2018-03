Sciences et Santé

Lutte anti-tabac: Le Sénégal primé pour les paquets de cigarettes macabres

SENXIBAR- Le ministère de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal a été récompensé hier lors de la cérémonie de remise des Prix Bloomberg Philanthropies pour la lutte antitabac mondiale organisée à l’occasion de la 17e Conférence mondiale sur le tabac ou la santé. D’après un communiqué du service de presse de Abdoulaye Diouf Sarr, il s’est vu décerner le Prix Mpower pour avoir adopté l'une des lois antitabac les plus restrictives en Afrique rapporte l'AS quotidien. «Félicitations au Ministère de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal et à tous les lauréats pour leur travail remarquable, qui sauve des vies tous les jours», a déclaré l'Ambassadeur mondial de l’Oms pour les maladies non transmissibles et ancien maire de la ville de New York Michael R. Bloomberg. « Au cours des dix dernières années, les résultats des efforts mondiaux de lutte contre le tabagisme ont dépassé les espérances, mais il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir et ces lauréats montrent la voie à suivre. »En effet, le ministère de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal s’est vu remettre le prix MPOWER pour les mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes.

AAD Senxibar

