Lutte Sénégalaise-Combat Royal Modou Lo/Siteu : Kharagne Lo conserve son titre en battant le Yalmine par avertissements

Ce dimanche pour le combat Royal, Modou Lo a conservé sa couronne de toi des Arènes. Kharagne a disposé du Yalmine par avertissements.



Le combat entre Kharagne Lo et le Yalmine a débuté à 20 h 15, après que les deux lutteurs aient terminé leurs préparations mystiques. Après quelques mouvements de bras, les coups commencent à pleuvoir, et Siteu se retrouve contraint de sortir derrière les sacs, ce qui lui vaut un premier avertissement. Une fois de retour dans l’arène, les deux adversaires reprennent leur lutte, et cette fois c’est le Yalmine qui sort derrière les sacs, recevant ainsi un second avertissement.



Dans la foulée, Modou Lo, après avoir également écopé d’un avertissement, reçoit un coup et doit se rendre chez le médecin pour se faire soigner. Après 10 minutes de combat, une pause est marquée, mais Modou Lo fait une deuxième visite chez le médecin. Le bilan à ce moment est de deux avertissements pour Siteu et un pour Modou Lo.



Au début du second round, les deux lutteurs passent à l’offensive. Lors d’un corps-à-corps, ils chutent tous les deux au sol, chacun ayant trois appuis. L’arbitre leur ordonne de se relever et de revenir sur la scène. Après encore 10 minutes de lutte, l’arbitre siffle la fin du combat, déclarant Modou Lo vainqueur par avertissement (3 contre 2). Le roi des Arènes conserve ainsi son titre et demeure le souverain incontesté de la lutte sénégalaise.