Loi d’amnistie : Y’en a marre favorable à une abrogation “pure et simple”

Le mouvement Y’en a marre n’a pas mis du temps pour exprimer son opposition à la loi interprétative proposée par le député de Pastef, Amadou Ba. Lors d’une rencontre avec les journalistes mardi à Dakar, le mouvement a plaidé pour une abrogation “pure et simple” de cette loi. “Cette interprétation ne doit pas passer. Souvenez-vous que c’est le peuple qui vous a mis là où vous êtes”, a déclaré Thiat, porte-parole de Y’en a marre, rappelant ainsi aux élus leur responsabilité envers les citoyens. Selon lui, il est essentiel que les Sénégalais et les forces vives de la nation se mobilisent et se préparent à tenir les députés redevables de leurs actions. “Nous mettrons les députés face à leurs responsabilités”, a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité d’une vigilance collective. Thiat est allé plus loin en disant que la loi interprétative est plus grave que le quart bloquant du président Abdoulaye Wade. Le porte-parole a également interpellé directement le chef de l’État, déclarant : “Nous mettons le président de la République face à ses responsabilités.”