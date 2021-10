Locales : "Taxawu Dakar" déroule le tapis rouge à Barthelemy Dias

Des médias ont évoqué, ce mardi, l'investiture de la coalition "Yewwi Askan Wi" en prélude aux élections locales de janvier 2022.



Suite au rejet de la requête en annulation du procès-verbal en date du 23 octobre 2021’’du maire sortant de la ville de Dakar, Soham Wardini, la coalition Taxawu Dakar ‘’déroule le tapis rouge’’ à Barthelemy Dias, selon le journal Libération. Et d'ajouter que le maire sortant de Mermoz-Sacré-Cœur est bien parti dans la course à la candidature de Yewwi askan wi, surtout avec la forclusion de Soham Wardini. Du coup, Barthelemy Dias a été investi hier par ses camarades de "Taxawu Dakar’’. ‘’Forclose lors des dépôts des candidatures, la mairesse sortante est définitivement écartée de la course par la commission départementale d’investitures qui a rejeté hier sa requête en annulation des procès-verbaux de réception des candidatures’’, ajoute l'Info.

De son côté, Source A souligne qu'une ‘’réunion de la dernière chance’’ sur la candidature de Wardini se tient depuis hier pour trancher tous les contentieux dont celui opposant Soham Wardini à Barthelemy Dias.

Pour rappel, ce dernier avait déclaré que personne ne pourra empêcher sa candidature’’ à la mairie de Dakar, pour les élections locales du 23 janvier 2022.