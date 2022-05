Locafrique : Khadim Bâ encore traîné devant le juge par son père

On croyait cette affaire classée. Entre Khadim Bâ et son père, Amadou Bâ, le contentieux devant les tribunaux ressemble à une histoire sans fin.



Les Échos informe dans son édition de ce vendredi que ce dernier a traîné son fils devant le président de la Cour d’appel de Dakar.



La raison ? Le plaignant demande à Khadim Bâ de lui restituer Locafrique, la société dont il assurait la gestion sur la base d’un protocole de cession qui sera déclaré faux par le tribunal du commerce. Une décision confirmée en appel.



Depuis la confirmation de la décision prise en première instance, Khadim Bâ tarde à s’exécuter. Ce qui a conduit son père à saisir le premier président de la Cour d’appel.



Les Échos renseigne qu'hier, jeudi, le magistrat n’a pas statué. Il a renvoyé les parties au 9 mai. Et pour cause. L’un des avocats de Khadim Bâ, Me Seydou Diagne, est en Guinée, selon le journal.