Liverpool : Firmino chambre Mané et Salah !

Ça a chauffé entre Mohamed Salah (27 ans, 4 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) et Sadio Mané (27 ans, 4 matchs et 2 buts en Premier League cette saison), ce samedi, contre Burnley (victoire 3-0). Sorti à la 85e minute, l'ailier sénégalais a explosé sur le banc de touche, reprochant à son partenaire d'attaque de l'avoir oublié à de nombreuses reprises, notamment sur une action où il était absolument tout seul dans la surface. Une dizaine de minutes plus tard, les deux Reds ont pris la direction du vestiaire, séparés de quelques mètres.





Mais entre les deux, on pouvait retrouver le troisième attaquant de la bande, Roberto Firmino (27 ans, 4 matchs et 2 buts en Premier League cette saison). Au courant de la tension entre le Lion de la Téranga et le Pharaon, le buteur brésilien s'est distingué en réalisant un sourire de filou, collé à la rampe des escaliers, qui n'est pas passé inaperçu à la caméra. Un regard qui a amusé les internautes.



Nul doute que Firmino, qui adore se sacrifier pour faire briller ses deux amis, parviendra à les réconcilier au plus vite !