Litige foncier à Ouakam : Les résidents de Touba Renaissance chargent encore Mbackiyou Faye et menacent…

L’affaire opposant les résidents de Touba Renaissance au promoteur Mbakiyou Faye sur une assiette foncière d’1 hectare au cœur de la cité est loin de se terminer. Les membres de ladite association réclament un bon cadre de vie, un bon assainissement, des voiries, entre autres. Le porte-parole du jour, Cheikh Tidiane Thiam alerte et demande au promoteur de la société Sci La Promobilière de respecter le contrat avec les habitants de la Cité. Il s’exprimait ce dimanche, en conférence de presse, à Ouakam.



« Mbackiyou Faye nous a vendu un cadre de vie avec beaucoup de promesses. C’est pour cette raison qu’on a tous acheté des maisons ici. Mais, malheureusement, quand on a pris possession des terrains, qu’on a eu à construire, par la suite, on a couru pour avoir tout ce qui était voirie. L’assainissement n’en parlons pas, tant pour les eaux usées que les eaux pluviales. On nous a fait du bricolages… Et au fur et à mesure que les gens venaient habiter la Cité, on s’est rendu compte des déconvenues actuelles. Bientôt l’hivernage, on a la hantise… Nous allons encore vivre des moments difficiles… Le réseau qu’il a mis est déficitaire« , a déclaré Cheikh Tidiane Thiam.

Le porte parole de l’association des propriétaires et résidents de la Cité Touba renaissance semble déterminé sur cette affaire afin que Mbackiyou Faye règle cette affaire pour de bon. « On l’a attaqué en justice. Si on fait fi de la procédure, le juge a ordonné une expertise qui a été commise par un expert agréé. Et aujourd’hui, on a le rapport de l’expert qui demande de reprendre tout ce qui est voirie et l’assainissement… Tout ce qu’il a mis n’est pas conforme au code de l’environnement, ni au code de l’urbanisme« , a-t-il dit en interpellant les ministres de l’environnement et de l’urbanisme sur la difficulté des populations.

Il ajoute : « on est lié à Mbackiyou Faye par un contrat. Nous sommes des acquéreurs. Nous demandons juste un cadre de vie. On ne demande ni de l’aumône, ni plus. Nous lui demandons de respecter le contrat… Dans cette cité, nous n’avons pas d’espace d’équipement. Tous les espaces qui étaient là, il les a morcelés et vendus avec la complicité de certains cadres de l’administration. Il y a un carré d’un hectare sur lequel il projette d’ériger des immeubles R+10… La situation ne sera pas vivable.