Liste de Yewwi à Dakar : ce que Barthélémy Dias n’a pas dit

La liste de Yewwi Askan Wi à Dakar pour les Législatives du 31 juillet prochain n’est pas rejetée. Elle risque certes de l’être.



Le problème ? Un non-respect de la parité. En effet, renseigne Source A, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi, elle est composée de cinq hommes et deux femmes.



Le journal informe que c’est pour rectifier le tir que Barthélémy Dias, maire de Dakar et tête de liste de la coalition pour la capitale, s’est rendu hier, mercredi, au siège de la Direction générale des élections (DGE). Il souhaitait récupérer le dossier de Yewwi en question pour procéder aux changements nécessaires.



Source A affirme que pour convaincre ses interlocuteurs à la DGE, Barthélémy Dias aurait invoqué des démissions dans leur rang.



Il s'est heurté à un refus au motif que l’heure est à la vérification des parrainages. C’est ainsi que l'édile de Dakar a tenté de forcer le passage. En vain.



La liste de Yewwi Askan Wi à Dakar risque d’être rejetée. Le respect de la parité étant une condition indispensable pour qu’un dossier de candidatures soit validé. En cas de manquement à ce niveau, aucune modification n’est possible, si l’on en croit Source A.



Le journal signale que les seuls changements autorisés concernent les candidats décédés ou frappés d’inéligibilité.