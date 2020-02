Ligue des champions : Manchester City renverse le Real Madrid

Mené en seconde période, Manchester City a fini par s'imposer à Madrid face au Real (2-1), ce mercredi en huitième de finale aller de Ligue des champions. Les Anglais prennent une sérieuse option sur la qualification.

Le match : 1-2

Pour leur première confrontation, Zinédine Zidane et Pep Guardiola ont vu leurs équipes livrer un match pas aussi spectaculaire qu'on l'espérait, ce mercredi à Madrid, mais dont le dernier quart d'heure, à rebondissements, a relevé le niveau. Vainqueur (2-1) au terme d'un renversement inattendu, Manchester City se retrouve en position idéale avant le retour en Angleterre, le 17 mars. Une rencontre à laquelle ne participera pas le capitaine madrilène Sergio Ramos, expulsé dans les dernières minutes (86e). Alors qu'ils menaient au score, les Merengues se sont effondrés. Leur avenir européen est plus que compromis.

Sans Eden Hazard, blessé, et Sergio Agüero, remplaçant au coup d'envoi, les deux équipes ont mis du temps à entrer dans la partie. Préféré à l'Argentin, Gabriel Jesus s'est procuré la première occasion avant la demi-heure de jeu, mais sa frappe enroulée a été repoussée par Thibaut Courtois (21e). Pour sa centième apparition en C1 avec le Real, Karim Benzema lui a répondu de la tête, mais s'est heurté à Ederson, vigilant (30e). Juste avant la mi-temps, les Citizens auraient pu prendre l'avantage, sur corner, mais Casemiro a bien rattrapé une boulette de Ramos (45e+2), décidément pas dans un grand soir. Devant au point, les Anglais faisaient, eux, belle impression.

Malgré la sortie sur blessure d'Aymeric Laporte (32e), encore, les joueurs Guardiola, bien installés, ont repris sur le même rythme en seconde période. Trop rapide pour les Merengues, croyait-on alors. À trois reprises, coup sur coup (50e, 56e et 57e), Riyad Mahrez a manqué de réussite, se heurtant deux fois à un excellent Courtois. La chance semblait passée car, dans la foulée, après un ballon perdu par Rodrigo, les locaux ne manquaient pas l'occasion d'ouvrir le score, par l'adroit Isco (1-0 ; 60e), sur une passe lumineuse de Vinicius Junior. À 1-0, les Madrilènes pensaient avoir fait le plus dur. Ils se trompaient. En l'espace de cinq minutes, Jesus, d'une tête piquée (1-1 ; 78e), et Kevin De Bruyne, sur penalty (1-2 ; 83e), ont complètement inversé le scénario. Fatal au Real.

Le joueur : Sterling, entrée gagnante

Jusque-là mené et assommé par le but d'Isco, City a bénéficié de l'entrée de Raheem Sterling (73e) pour se relancer. Absent depuis le 2 février en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, l'attaquant anglais a été impliqué sur les deux buts des Citizens. À l'origine du but de Jesus, en alertant De Bruyne, c'est encore lui qui a provoqué la faute de Carvajal, qui a permis au Belge d'offrir la victoire aux siens (83e). On appelle ça un coaching réussi.

1

C'est la première fois en cinq confrontations que Manchester City parvient à s'imposer face au Real Madrid, après deux défaites concédées au Stade Santiago-Bernabeu et deux matches nuls obtenus à l'Etihad Stadium.