Ligue Europa: Mbaye Niang et Ismaila Sarr corrigent le Betis Seville

Rennes n'a pas tremblé face à l'hostilité du public sevillain, amassé dans les 60 000 places du Villamarìn. Un pressing fort et une grosse débauche d'énergie leur ont permis d'ouvrir rapidement le score par l'intermédiaire de Benssebaini à la 22ème minute. Huit minutes plus tard, un tir raté de Ismaila Sarr se transforme en passe decisive pour Hinnou qui double la mise. Malgré la réduction du score du Betis, Rennes est resté solide et ses procurée des occasions grâce à ses deux flèches sénégalaises. Et c'est à la 94 ème minute de jeu que Mbaye Niang sur une action en solitaire marque le 3ème but des bretons, le coup de grace.