Licences et accords de pêches : Alioune Ndoye fait le point

C’est sans conteste l’une des plénières les plus attendues de ce marathon budgétaire 2020 vu les nombreuses frictions et scandales autour des licences et des accords de pêche ces derniers temps. En commission déjà, le ministre des pêches et de l’économie maritime a été interpellé par les députés à ce propos et il en a profité pour faire le point de la situation.

D’après ses propos repris par le rapport de la commission des finances et du contrôle budgétaire, le ministre affirme qu’à ce jour « le Sénégal a octroyé 161 licences de pêche, dont 129 sont des navires de nationalité sénégalaise et 32 d’origine étrangère ».

De même, le ministre indique que « le Sénégal n’a d’accord de pêche qu’avec l’Union européenne, la Gambie, la Guinée Bissau, le Cap-Vert, la Mauritanie et le Libéria ».