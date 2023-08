« Libérez SONKO pour lui sauver la vie… » Le message fort d’Alioune TINE envers le président Macky SALL

“Président Macky SALL, il n’est jamais trop tard pour bien faire, jamais trop tard pour corriger et changer de trajectoire: libérez Sonko” a lancé le président fondateur de Africajom Center Alioune TINE à l’endroit du chef de l’État Macky SALL.

« Nous vivons sans doute 1 des séquences les + tragiques de notre histoire politique, celle qui renvoie à la criminalisation de l’opposant pendant la période coloniale. L’opposant souvent considéré comme un terroriste et son traitement était la prison, l’exil ou la mort. Il nous faut toujours nous interroger quand on est au pouvoir en Afrique quel message nous donnons aux futures générations, aux africains et au monde quand on fait de la politique.



La démocratie est structurellement imparfaite et appelle de nous tous des ressorts puissants de notre imaginaire pour la réinventer chaque fois qu’elle est en panne. Le meilleur moyen, c’est la palabre africaine, parce que la démocratie c’est toujours et partout « une assemblée de paroles » pour reprendre la merveilleuse formule d’Alain Supiot.



Les moment de panne démocratique sont des opportunités, pour des actes absolus de sublimation, des moments pour rebondir, des moments où il faut faire montre de capacité de résilience. Président Macky SALL, il n’est jamais trop tard pour bien faire, jamais trop tard pour corriger et changer de trajectoire: libérez SONKO pour lui sauver la vie contre lui-même, liberez les détenus politiques, convoquer la grande palabre pour soigner le Sénégal. Partout on voit que le Sénégal est malade sauf nous. Le temps file, arrêtons-nous, parlons-nous. »