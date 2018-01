Sport

Levée de suspension de l’USO: La FSF se conforme à la décision (Vice-président)

SENXIBAR-La fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé de se conformer à la décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) qui a levé la suspension de l’Us Ouakam qui était de cinq ans.

Au micro de la RFM et repris par IGFM, le vice-président de la FSF soutient que : « Il faut prendre acte de cette décision et l’appliquer. Ouakam a été sanctionnée par une commission de discipline et c’est pourvu à la fédération qui a forcément confirmé. Si le Tas a partiellement levé cette décision, je pense qu’il faut s’y conformer et l’appliquer ».



L’USO sera réintégrée dans l’élite

Interpellé sur une possible réintégration de l’USO dans l’élite du football sénégalais, M. Sow s’explique. « Avant même que le TAS ne prenne cette décision, il avait demandé à la, fédération et à la ligue de football professionnel au cas où l’Us Ouakam avait raison, est-qu’elle pourrait être réintégrée, nous avions répondu par l’affirmatif », a-t-il expliqué, précisant que c’est à la ligue de football professionnel de voir les modalités pour que Ouakam soit réintégrée. « C’est le droit et le monde du sport », a-t-il conclu, félicitant l’Uso pour son combat gagné.

Rappelons que le club du village lebou a été suspendu par la fédération après avoir été reconnu coupable sur les incidents qui ont eu lieu, le 15 juillet dernier, au stade Demba Diop, à l’occasion de la finale de la Coupe de la Ligue, contre le Stade de Mbour. Ils avaient coûté la vie à huit supporters mbourois.

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre