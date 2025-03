Levée de l’immunité parlementaire du député Moustapha Diop : La Commission ad hoc constituée ce vendredi …

L’Assemblée nationale a franchi une étape décisive ce vendredi 14 mars 2025 en constituant une Commission ad hoc chargée d’examiner la demande de levée de l’immunité parlementaire du député Moustapha Diop.



Cette initiative fait suite à la requête du ministre de la Justice, Me Ousmane Diagne, sollicitant la levée de l’immunité de M. Diop, actuel maire de Louga et ancien ministre, dans le cadre d’une enquête sur un détournement présumé de 700 millions de francs CFA à l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels (Aprosi).



La procédure a été enclenchée après que le Pool judiciaire financier a saisi le ministre de la Justice, qui a transmis la demande à l’Assemblée nationale.



Les membres de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains ont été convoqués en réunion le mercredi 12 mars pour examiner un projet de résolution visant à constituer la Commission ad hoc.



Cette Commission ad hoc est désormais chargée d’instruire la demande de levée de l’immunité parlementaire de Moustapha Diop.



Elle devra entendre le député concerné, examiner les éléments du dossier et formuler une recommandation à l’Assemblée nationale, qui se prononcera en séance plénière sur la levée ou non de l’immunité.