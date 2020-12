Car, lors de son temps de parole, Oumar Sarr a mis à côté le vote du budget pour répondre, d’abord, aux poulains de Me Wade en ces termes. “ Je n’ai trahi personne. Lorsque je luttais pour la libération de Karim Wade, je ne voyais aucun membre du Pds. Mais c’est facile d’être un député et venir ici pour m’attaquer ”, a-t-il répondu à ses détracteurs du Parti démocratique sénégalais.



Avant de révéler : ” Je n’ai rien contre Karim Wade. Il a été libéré grâce à des démarches que j’ai faites auprès du chef de l’Etat. Et Karim m’a supplié de ne pas ébruiter les négociations pour sa libération et même son père n’était pas au courant ».