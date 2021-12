Les principales décisions du Comité Exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football

Réuni, à Dakar, hier jeudi 09 décembre 2021, le Comité Exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a pris des décisions majeures.



1. A l’entame de ses travaux, le Comité Exécutif a observé une minute de silence en

la mémoire des acteurs du sport et particulièrement du football sénégalais qui

nous ont quitté récemment. On peut notamment citer parmi ceux-là Feus les

Présidents Lamine DIACK et Youssoupha NDIAYE, les anciens sélectionneurs

nationaux Joseph KOTO et Lamine DIENG, Abdoulaye THIAM du 12ème Gaïndé et

Amadou NDIAYE, jeune supporter victime des incidents violents survenus au stade

Ngalandou Diouf de Rufisque.

2. Le Comité Exécutif a regretté la recrudescence des actes de violence et de

vandalisme dans les stades.

Inscrit dans la dynamique des autorités étatiques de conjurer ce mal récurrent

dans les compétitions sportives en général et de Football en particulier, le Comité

Exécutif condamne fermement ces agissements regrettables et attentatoires à

l’intégrité physique voire à la vie d’innocentes personnes et aux biens publics

(infrastructures et équipements sportifs).

Le Comité Exécutif ne ménagera aucun effort pour contribuer par des mesures

préventives ou par des sanctions réglementaires contre les ennemis du sport à

l’éradication de ce phénomène dans tous les stades de football du Sénégal.

3. Le Comité Exécutif a également pris bonne note des informations partagées et de

l’effectivité du déroulement de la Coupe du Haut Conseil des Collectivités

Territoriales, du championnat de football professionnel et de celui du football

amateur qui va démarrer le 11 décembre 2021.

Le Comité Exécutif a marqué toute sa gratitude à Mme la Présidente et aux

membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales qui ont décidé

d’accompagner, une fois de plus, la quatrième édition de la coupe dédiée à

l’institution, dotée du trophée Feu Ousmane Tanor DIENG.

4. Abordant la préparation de la CAN Total Energies Cameroun 2022, le Comité

Exécutif a examiné le compte rendu des deux missions de prospection à

Bafoussam pour anticiper sur les responsabilités de l’Etat et de la FSF.

Aussi, il a été informé, du planning prévisionnel de préparation de l’équipe

nationale à Dakar (27 au 30/12/2021), à Kigali (30/12/2021 au 06/01/2022) et à

Bafoussam (07 au 09/01/2022).

Le Comité Exécutif a décidé d’organiser prochainement une réunion de

coordination pour stabiliser les dispositions à prendre pour une bonne

participation à la CAN.

5. Dans la poursuite de la mise en œuvre de la démarche consensuelle et dans la

dynamique de satisfaire les préoccupations des acteurs du football, le Comité Exécutif,

comme lors de ses précédentes séances, a évalué les travaux de la Commission de

Gouvernance et de la Commission de révision des textes.

Après avoir examiné et observé le document de présentation de la commission de

révision des textes, le Comité Exécutif demande à ladite commission d’inclure, dans

son agenda, la soumission du projet à l’Etat du Sénégal et à la FIFA.

Il est également demandé à la commission de faire des études comparatives du projet

de révision des textes de la FSF avec d’autres modèles existants dans d’autres

fédérations.

Le Comité Exécutif demande également au Secrétariat Général d’envoyer une lettre de

rappel aux structures, qui ne l’ont pas encore fait, pour qu’elles transmettent leurs

propositions sur la révision des textes avant le 31 décembre 2021 à 16h00, délai de

rigueur.

Le Comité Exécutif a adopté les termes de référence du projet de révision des textes

sous réserve des amendements soulevés.

Les conclusions des travaux de la Commission de Gouvernance seront examinées à la

prochaine réunion du Comité Exécutif.