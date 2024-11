Les premiers mots du journaliste Adama Gaye après sa libération

Déféré ce lundi matin par la Dic pour diffusion de fausses nouvelles, Adama Gaye a bénéficié d'une liberté provisoire et sera jugé vendredi prochain en flagrant délit. Après son élargissement, le journaliste a remercié ses soutiens. Seneweb vous livre son communiqué.

"Merci

Dieu est grand. Merci à toutes et à tous. En commençant par mon très talentueux avocat, Seydou Diagne, qui s'est dévoué depuis le 1er moment de ma convocation par la Dic.

Ce soir, nous rendons grâce à Dieu. Avec lui, je salue les grands avocats, Iba Mar Diop, Adja Diallo, François Senghor qui se sont constitués pour ma défense.

Je ne vais pas revenir ici sur le sujet qui m'a valu cette garde à vue. Ni surtout pas pour avoir raison sur la Justice.

Je préfère le mot magique. Merci. À ma famille, mes sœurs, neveux, ma folle et son époux, qui ont été exceptionnels de présence pendant que j'étais entre les mains de la sécurité.

Ma conscience était restée totalement tranquille. Je vous salue mes parents de Facebook et de la société physique, Ran Waid Mamie Camara, Cheikh Djibril Kane, Racine Ba, Félix Mboup, du Sénégal et d'ailleurs, pour avoir aussi marqué votre appui à ce qui me semble être une cause fondamentale : la liberté d'expression.

L'expérience vécue m'a fortifié et l'horizon, ce soir est d'un bleu azur serein.

Merci. Dieu reste vigilant et tranche toujours, Magistrat suprême qu'il est.

All is good !

Tout avait commencé vendredi matin ici à la Dic avec mon avocat, Maitre Seydou Diagne...