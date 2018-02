Société

Les pluies de contre-saison favorisées par l’air froid en provenance des zones tempérées (Météorologue)

La directrice de l’exploitation de la météorologie de l’Agence de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), Marianne Diop Kane, a expliqué les fines pluies enregistrées ces derniers jours sur une partie du Sénégal par l’arrivée d’un flux d’air froid en provenance des zones tempérées.



‘’Ces dernières années, il a fait chaud durant la saison sèche, il n’y avait pas ces pluies. Cette année, nous avons eu des écarts de températures de l’ordre de 7 degrés avec une descente d’air froid des régions tempérées sur le Sénégal […]’’, a expliqué Mme Kane, relevant que des précipitations ont été notées sur une ’’bonne étendue du territoire’’ national.



Intervenant, jeudi, en marge d’un atelier axé sur le thème ‘’Renforcement de capacités de journalistes et communicants pour une meilleure diffusion de l’information climatique’’, elle a indiqué que ce phénomène pourrait avoir des impacts sur le bétail, la santé à travers, et à travers les infections respiratoires.



Elle a rappelé à ce sujet les dommages causés par les fortes pluies de contre-saison notées en décembre 2002.‘’En 2002, les catastrophes étaient énormes, liées à toutes les activités comme l’agriculture, dont les récoltes laissées à l’air libre étaient abîmées’’ a-t-elle indiqué.



D’une durée de deux jours (8-9 fév), la session de formation est organisée sous l’égide du réseau des journalistes associés aux questions agricoles, pastorales et halieutiques (REJACQUES).



IGFM

AAD Senxibar

