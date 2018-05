Politique

Les partisans de Mary Teuw Niane crient au complot

SENXIBAR- Aphones depuis les échauffourées à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, les partisans du ministre Mary Teuw Niane de la langue de Barbarie, ont tenu hier, une assemblée générale à Guet-Ndar. Selon le quotidien l'AS, ces sympathisants du ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ont appelé à la vigilance. «Nous appelons à la vigilance et à la responsabilité pour que pareille situation ne se reproduise plus. Nous regrettons ces événements malheureux et saluons surtout la promptitude avec laquelle, le chef de l’Etat a pris les choses en mains et les dispositions prises pour calmer les esprits», a déclaré Babacar Gaye. Ils ont présenté leurs condoléances à la famille de l’étudiant Fallou Sène et souhaité un prompt rétablissement aux blessés des évènements malheureux du 15 mai.





AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre