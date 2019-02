Les mesures du ministre Aly Ngouille Ndiaye pour étouffer l'accueil réservé à Wade

Le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye ne compte pas laisser Me Abdoulaye Wade dérouler convenablement son itinéraire à sa descente d'avion. Un important dispositif sécuritaire va être mis en place pour étouffer l'accueil espérer par le "Pape du Sopi" sur l'itinéraire qu'il a prévu d'emprunter.



D'après le journal "Source A", lde premier flic de l'Etat va mettre à la disposition de l'ancien chef de l'Etat un motard et un véhicule d'escorte pour l'empêcher d'utiliser un gyrophare et de parader dans les rues. Tout attroupement de plus de 5 personnes sur la voie publique sera dispersé. Il sera aussi mis en place, à partir de Diamniadio, un dispositif sur roues assuré par les Légions de gendarmerie de Dakar et Thiès qui seront appuyées par le Gmi et le Gign.



Les jeunes du Front national de résistance, qui sont déterminés à réserver un accueil triomphal à leur mentor, vont devoir faire face aux organes répressifs d'Etat.