Les lions font le plein et foncent en quart de finale

L’équipe du Sénégal a bouclé la phase de poule avec un sans faute dans le groupe D de l’Afrobasket Kigali 2021. Première équipe à se hisser en quart de finale, les Lions ont épinglé une troisième victoire de rang face au Cameroun (98-66). Le Sénégal retrouvera demain mardi 31 août, en quart de finale le vainqueur du duel entre l’Égypte et l’Angola, prévu ce lundi 30 août à partir de 13 heures.

L ’équipe du Sénégal a tenu son rang en bouclant hier, dimanche 29 août la phase de groupe de l’afrobasket “Kigali 2021” avec un plein carton. Face au Cameroun, leur troisième adversaire de poule, les lions étaient à un ton au-dessus.



En quête d’un premier succès après deux défaites, les lions indomptables n’ont soutenu la comparaison qu’au premier échange du match où ils réussissent à bousculer la bande à Gorgui Sy Dieng, avec un jeu agressif (8-10. 4e).



Les lions ne tardent pas à trouver l’allumage avec la bonne adresse de Cheikh Bamba Diallo et Gorgui Sy Dieng. Mais avec une bonne défense en zone, les lions camerounais reviennent et talonnent leur vis à vis au terme du premier quart temps remporté par le Sénégal sur le score de 27 à 23. au retour des vestiaires, les lions du Sénégal assoient un peu plus leur jeu et prennent vite le match à leur compte. Ils démarrent fort à l’entame.



Sous la houlette de son meneur Branco Badji, Gorgui Sy Dieng et autre Cheikh Bamba Diallo, mettent de l’intensité avec un bon jeu intérieur adossé à une bonne adresse sur les tirs primés. Sorti du banc, le jeune Mamadou Faye, se signale par son audace dans les phases offensives et réussit une succession de paniers dont un dunk retentissant. Plus présent en défense et sur les rebonds défensifs, le Sénégal accentue son avance (37-26, 5e min) et accède à la mi-temps avec 16 points d’avance (47-31).



Au retour des vestiaires, les poulains de Boniface Ndong musclent sa défense et coupent les passes et installent leur jeu. L’entente Branco et Cheikh Bamba ou encore celle de Gorgui Sy Dieng et Maurice Ndour dans le jeu rapide et les tirs fonctionnent et montrent toute son efficacité. Suffisant pour que les lions se détachent de nouveau et de larguer à 22 points l’adversaire camerounais (59- 35. 5e). Mieux, ils vont boucler le troisième quart temps avec un matelas de 31 points (78-47).



Dans le dernier acte de jeu, Boniface Ndong fait tourner son banc et repose ses «cadres». Les Camerounais sont bloqués à 7 points (88- 53,5e). Moustapha Diop et Moustapha Faye et autre Boubacar Touré font le boulot et scellent le sort de la partie avec une marge de 33 points (98- 65). Ce qui permet aux lions de finir sur une bonne note avec le carton plein de trois matches en autant de victoires. En quart de final, le Sénégal attend ce undi pour connaitre son prochain adversaire. Ce sera le vainqueur du match Angola-Egypte prévu.