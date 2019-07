Les images de l’arrivée du roi de l’Eswatini, en visite officielle au Sénégal

“Cette visite s’inscrit dans le cadre de la volonté du président sénégalais Macky Sall et de Sa Majesté Mswati III de raffermir davantage les excellentes relations d’amitié et de coopération entre la République du Sénégal et le Royaume de l’Eswatini”, indique le pôle communication de la présidence sénégalaise, dans un communiqué qui nous est parvenu.



Au cours de cette visite, le président Sall et sa majesté Mswati III s’entretiendront sur des sujets d’intérêt commun, au plan bilatéral, selon le communiqué.