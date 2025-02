Les droits de douane de Trump, un séisme pour le commerce international

Les droits de douane imposés samedi par Donald Trump sur l'ensemble des produits provenant des trois premiers partenaires commerciaux des Etats-Unis représentent une escalade sans précédent récent pour le commerce international, avec des répercussions majeures pour les quatre pays concernés.



Que représentent les échanges entre les quatre pays?



Pour le Canada, le Mexique et la Chine, les Etats-Unis sont un partenaire commercial essentiel, encore plus pour ses voisins du nord et du sud que pour la deuxième puissance économique mondiale.



Au total, les importations provenant des trois pays représentaient, sur les onze premiers mois de l'année 2024, un peu plus de 1.200 milliards de dollars de produits, soit plus de 40% des importations aux Etats-Unis, selon les données du département américain du Commerce.



Pour le Mexique et le Canada, les Etats-Unis sont, de très loin, le premier acheteur. Leurs produits envoyés vers leurs grands voisins représentent respectivement 77% et 84% du total de leurs exportations de biens, selon leurs institutions de la statistique.



La Chine est moins dépendante, même si les Etats-Unis sont également de loin leur premier partenaire commercial, représentant près de 15% de leurs exportations en 2024, selon les données issues des douanes chinoises.



Les Etats-Unis ont un déficit commercial important avec ces trois pays: plus de 270 milliards de dollars avec la Chine, 157 milliards avec le Mexique et 55 milliards avec le Canada, sur les onze premiers mois de 2024.



Quel peut être l'effet sur leurs économies respectives?



Du fait de son exposition aux Etats-Unis, le Mexique devrait être le plus touché. Selon Oxford Economics, les droits de douane imposés samedi pourraient entraîner une hausse de l'inflation à 6% en rythme annuel, contre 4,2% en décembre, et un recul de 7% de la monnaie nationale, le peso. Avec un risque de récession à la clé.



Pour le Canada, avant même l'effet possible des représailles, l'impact devrait représenter une perte de PIB de 2,7% en 2025 et 4,3% en 2026, comparé au niveau qui aurait été atteint sans droits de douane, avec une inflation en hausse, estimait le chef économiste d'EY Gregory Daco.



Pour l'économie américaine, l'impact le plus évident devrait concerner les prix. Car l'amplitude des produits concernés est gigantesque, allant des automobiles ou des avocats du Mexique au pétrole ou à la volaille du Canada, en passant par les batteries automobiles ou les iPhones provenant de Chine.



Avec 10 à 25% de taxes supplémentaires sur ces produits, nul doute que les entreprises en répercuteront au moins une partie sur les consommateurs américains.



La Tax Foundation avait estimé vendredi que des droits de douane de cette amplitude pourraient entraîner une perte de 0,4% de PIB sur le long terme pour les Etats-Unis et un coût supplémentaire de 830 dollars par foyer pour cette année. EY anticipe de son côté une hausse de 0,7 point de pourcentage de l'inflation sur le premier trimestre, avant de voir les effets s'atténuer.



Quelles mesures de rétorsion ont été prises?



Aussitôt les droits de douane sur leurs produits actés, les trois pays ont annoncé qu'ils comptaient réagir.



Le Canada est allé le plus vite, annonçant imposer des droits de douane de 25% sur des produits américains pour un total de 155 milliards de dollars canadiens (102 milliards d'euros), avec une mise en place progressive dès mardi.



Certaines provinces canadiennes envisagent des mesures supplémentaires. Les Premier ministres de l'Ontario et de la Colombie britannique ont ainsi demandé aux organismes publics en charge de l'importation d'alcool pour l'ensemble de la province de cesser de se fournir dans les Etats dirigés par des républicains, ou même aux Etats-Unis dans leur ensemble, dans le cas de l'Ontario.



La Chine prendra elle des mesures "correspondantes pour protéger résolument" les "droits et intérêts" chinois, a réagi le ministère chinois du Commerce dans un communiqué. "Les guerres commerciales n'ont pas de vainqueur", a ajouté le ministère chinois des Affaires étrangères.



Pékin et Ottawa ont annoncé vouloir déposer un recours contre Washington auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).



Quant au Mexique, sa présidente Claudia Sheinbaum a annoncé que des droits de douane seraient imposés en représailles sur les produits américains, et pourrait détailler lundi ses mesures.