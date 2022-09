Les dernières infos liées à l'affaire Pogba

RMC Sport donne les dernières informations liées à l'affaire Paul Pogba qui secoue le football français depuis plus d'une semaine. La mère du footballeur est sous protection après avoir été menacée.



Plus d'une semaine après le message de Mathias Pogba qui met le feu au poudre sur les réseaux sociaux, l'affaire Paul Pogba secoue toujours le football français. Tandis que l'enquête a été confiée à deux juges d'instruction, on en sait chaque jour un peu plus sur la tentative d'extorsion dont aurait été victime le milieu de terrain de la Juventus.



La mère de Paul Pogba a reçu des pressions et a été placée sous protection



France Info s'est procuré la deuxième audition de Paul Pogba en août dernier. Selon le joueur, sa mère a subi des pressions jusqu'à son domicile au cours de l'été. Cela aurait eu lieu en juillet quand plusieurs personnes se sont présentées à l'appartement de Yeo Moriba affirmant avoir protégé son fils Paul pendant plusieurs années "contre des personnes qui lui voulaient du mal".



Ils lui ont alors réclamé la fameuse somme de 13 millions d'euros sous peine de révéler un enregistrement prouvant que Paul a payé un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé.



Ce coup de pression a poussé l'agente du joueur à demander une protection pour la mère du joueur auprès de l'officier de sécurité de l'équipe de France. Les enquêteurs ont entendu le patron de la sécurité de l'équipe des Bleus.



La ministre des Sports s'en remet à Deschamps pour régler l'affaire Pogba en équipe de France



Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a réagi auprès de France Info à l'affaire Pogba et à ses éventuelles conséquences au sein de l'équipe de France, avant le Mondial au Qatar. Si elle suit de près le dossier, elle répète sa confiance en Didier Deschamps.



La raison pour laquelle Paul Pogba a confirmé avoir payé un marabout



France Info a révèlé dimanche ce que Paul Pogba a dit aux enquêteurs lors de sa deuxième audition en août, dans le cadre de l'affaire qui l'oppose à plusieurs de ses proches dont son frère Mathias. Le milieu de terrain a confirmé ne pas avoir fait appel à un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé mais pour des raisons humanitaires.