Les choses bougent dans l’affaire des fonds Covid-19 : « Vers une vague d’arrestations »

Les choses évoluent dans le bon sens, comme l’a souhaité la population en demandant des changements. La polémique sur la mauvaise gestion des fonds Covid et l’utilisation de l’enveloppe destinée à la lutte contre la pandémie devrait bientôt être élucidée.



C’est du moins ce qu’a révélé Libération dans sa parution de mardi, annonçant : « Le parquet financier entre en action, vers une vague d’arrestations ».



Pour rappel, selon un rapport de la Cour des comptes publié à la mi-décembre 2023, plus de 740 milliards de francs CFA (soit plus de 1,1 milliard d’euros), financés par l’ancien régime et des bailleurs internationaux, ont été officiellement dépensés pour faire face à la pandémie. Cependant, l’institution a relevé des « fautes de gestion et des infractions pénales », évoquant notamment des « surfacturations, absences de justificatifs, conflits d’intérêts », ainsi que des dépenses sans rapport avec le Covid-19, estimées à environ 20 milliards de francs CFA (près de 30 millions d’euros).