Les U17 de la Guinée suspendus, le Sénégal qualifié pour le mondial

Pour cause de fraude sur l'âge à la CAN U17, a Guinée à été disqualifiée et suspendue des éditions 2021 et 2023 de la compétition. Le Sénégal prend ainsi sa place au Mondial U17 qui aura lieu dans quelques semaines.

