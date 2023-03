Les Lions du Sénégal seront qualifiés si… Mais prudence face au piège de Maputo !

Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, est sur le point de valider son billet pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Côte d’Ivoire. Les Lions du Sénégal ont dominé le Mozambique lors d’une victoire écrasante (5-1) vendredi dernier au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ce succès leur permet de conforter leur position de leader du Groupe L avec 9 points en 3 matches. Le classement actuel du groupe est le suivant : Mozambique avec 4 points, Rwanda avec 2 points et Bénin avec 1 point.

Calendrier des éliminatoires



Le match retour entre le Sénégal et le Mozambique se tiendra le mardi 28 mars au Stade national de Maputo, au Mozambique. Le lendemain mercredi 29, le Rwanda affrontera le Bénin à Butare. Voici les scénarii possibles pour la qualification des Lions du Sénégal dès la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2024 :



Scénario de qualification précoce



1- Si le Sénégal bat le Mozambique lors du match retour, les Lions décrocheront leur ticket pour la phase finale de la CAN 2024, quel que soit le résultat de la rencontre entre le Rwanda et le Bénin.



2- Si le Sénégal ne parvient pas à s’imposer face au Mozambique, la qualification sera reportée à la 5e journée des éliminatoires, où les Sénégalais devront affronter le Bénin le 12 juin à Porto-Novo.



Enjeux pour les autres équipes du groupe



Les autres équipes du Groupe L, le Mozambique, le Rwanda et le Bénin, devront batailler pour les deuxième et troisième places afin de tenter de se qualifier pour la CAN 2024. Les rencontres à venir seront cruciales pour déterminer le classement final du groupe et les équipes qui participeront à la phase finale du tournoi.



Les Lions du Sénégal, un parcours impressionnant



Portés par leur capitaine Sadio Mané, les Lions du Sénégal ont réalisé un parcours impressionnant lors de ces éliminatoires de la CAN 2024. Avec trois victoires en autant de matches, ils ont démontré leur suprématie dans le Groupe L et leur statut de favoris pour le tournoi continental.