Lenteur pour obtenir un rendez-vous pour un visa Schengen : Voici les raisons

Obtenir un rendez-vous pour un visa dans la zone Schengen est un véritable parcours de combattant. L’attente peut durer des mois et parfois, le demandeur peut rater l’évènement pour lequel il souhaite voyager. Mais selon les explications du directeur des opérations pour VFS au Sénégal, Lamine Diagne, « les plages de rendez-vous, les délais de traitement, les décisions concernant les demandes de visas sont la seule prérogative de l’ambassade ou bien du consulat concerné ». Selon lui la lenteur n’incombe pas à la structure qui n’est qu’un « prestataire de services consulaires pour les gouvernements ». « Les délais de traitement des demandes de visa varient selon les pays » , poursuit-il.

Toutefois, cette lenteur favorise une traite dans l’obtention de rendez-vous. Des demandeurs sont parfois obligés de débourser des sommes astronomiques à des fraudeurs pour obtenir un rendez-vous. « Il y a une pénurie de disponibilité de créneaux en ligne. De telles situations sont exploitées par des fraudeurs qui escroquent les voyageurs en leur proposant des créneaux de rendez-vous en échange d’argent », explique Lamine Diagne.