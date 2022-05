Législatives : voici les huit listes validées

Au départ, vingt-cinq listes devaient prendre part aux Législatives du 31 juillet prochain. Finalement, quinze d’entre elles seront déposées au niveau de la Direction générale des élections (DGE). Après vérification des parrainages, sept dossiers ont été écartés et huit retenus (voir après le texte).



L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce vendredi, rapporte que ces listes seront soumises à l’épreuve de la vérification de conformité juridique. Celle-ci, précise le journal, démarrera lundi prochain. Il s’agira de voir quels dossiers seront finalement retenus pour les prochaines Législatives.



Dans tous les cas, on a déjà enregistré une baisse drastique du nombre de candidatures par rapport à la précédente course pour l’Assemblée nationale. En effet, pour l'élection de 2017, quarante-sept listes avaient été enregistrées.



Le double filtre de la caution (15 millions de francs CFA) et du parrainage (près de 35 000 signatures par liste) semble avoir fait son effet.