Législatives du 17 novembre : deux candidats jettent l'éponge

Au Sénégal, les élections législatives anticipées auront lieu dimanche prochain, 17 novembre. Deux candidats jettent l'éponge trois jours avant la fin de la campagne électorale (du 27 octobre au 15 novembre). Il s'agit de Mamadou Camara et Amadou Sow, investis respectivement par les coalitions «Défar Sa Gokh» et «Samm Sa Gafaka Sa Elleg/Acsif», sur la liste départementale de Nioro, rapporte Le Soleil.



La même source précise que les concernés indexent «le manque de moyens financiers» pour justifier leur abandon. Repris par le journal, Camara va plus loin, confiant «qu'un ami l'a appelé de Kaolack pour qu'il y ait quelqu'un pour défendre les couleurs [de la coalition] à Nioro». C'est ainsi qu'il a accepté de représenter «Défar Sa Gokh».



L'ex-candidat ne cache pas son dépit : «Je suis souffrant, mais je dépense mon argent pour faire des visites de proximité. Je me demande comment on peut battre campagne et rivaliser avec les autres sans que des moyens ne soient mis à disposition ?»



Sow, de son côté, n'a pas voulu s'épancher. Il prétexte «le décès de l'ancien ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ, qui est un fils de Nioro», tout en «[promettant] de s'expliquer plus tard, à travers la radio locale, sur ses motivations à rendre le tablier».