Législatives du 17 novembre : à partir de samedi, interdiction de circuler entre régions

Le ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a publié ce mercredi un arrêté annonçant l’interdiction de la circulation entre les régions en vue des législatives de dimanche prochain. Le texte, repris par plusieurs médias, fixe la mesure entre samedi minuit et dimanche minuit.



Les véhicules des forces de défense et de sécurité, de secours et les ambulances ne sont pas concernés, souligne la même source. Qui annonce que des dérogations peuvent être accordées aux particuliers par le ministère de l’Intérieu