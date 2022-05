Législatives : ce qui peut sauver la liste nationale de Yewwi

Le mandataire l’avait annoncé en sortant de la direction générale des élections cet après-midi. Il était prévu de consulter la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi pour ensuite, savoir la conduite à tenir face au rejet de sa liste nationale qu’elle ne parvient pas à comprendre.



Dans un communiqué reçu du mandataire Déthié Fall, la coalition Yewwi Askan WI prend à témoin l'opinion publique nationale et internationale sur ce qu’elle qualifie de forfaiture et de parti pris manifeste et assumé du ministre de l'intérieur qui était plus attendu sur l'irrecevabilité de la liste de Benno Bokk Yakaar qui n'a respecté ni l'obligation de parité ni le nombre maximal fixé pour le parrainage.

Selon Déthié Fall et la coalition YAW, cette décision illégale du Ministre de l'Intérieur déclarant irrecevable la liste de titulaires de Yewwi Askan Wi sans aucun fondement juridique est à dénoncer. Par ailleurs, la coalition considère que le procédé consistant à valider la liste de titulaires et à déclarer irrecevable la liste de suppléants de Benno Bokk Yakaar, ne peut prospérer face aux dispositions pertinentes du code électoral relatives à l'unicité de la liste de candidats et à l'exigence de la parité.

Face à cette situation, la coalition Yewwi Akan Wi appelle à une riposte énergique et réaffirme sa détermination à s'opposer par tous moyens à l'obstination de Macky Sall de vouloir éliminer l'opposition par « des procédés illégaux » et le rend responsable de tout ce qui adviendra. Dans cette perspective, la coalition Yewwi Askan Wi appelle à la mobilisation à la manifestation populaire qu’elle compte organiser ce vendredi à la Place de la Nation.