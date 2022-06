Législatives 2022 : Pr Ibrahima Fall charge le Conseil constitutionnel

L’ancien Doyen de la Fac de droit est d’avis que le gouvernement devrait suspendre le processus électoral et initier une concertation nationale inclusive.



Quand le Professeur Ibrahima Fall prend la parole pour parler de droit, et surtout du droit constitutionnel dont il est l’un des pères fondateurs au Sénégal, cela devient un cours.



Un cours qui ne s’adresse pas à des étudiants de la Faculté de droit, mais aux 7 sages du Conseil constitutionnel . L’ancien ministre des affaires étrangères a complètement démoli les décisions rendues par le Conseil constitutionnel sur le processus électoral.

« A la lumière de ses incohérences contenues dans le Code électoral et du caractère peu pertinent des décisions du Conseil constitutionnel en la matière, le gouvernement devrait suspendre le processus électoral actuel et initier une concertation nationale inclusive avec entre autres objectifs celui de supprimer toutes les incohérences relevées et qui sont liées au système de parrainage, et refondre l’ensemble du code électoral »,conclut le Pr Ibrahima Fall sur les colonnes du journal le Témoin.