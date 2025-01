«Le sieur Jerôme Bandiaky a...» : Aminata Touré réagit

Aminata Touré, Haut représentant du Président de la République, a apporté des précisions sur l'affaire Jérôme Bandiacky, l’un de ses anciens agents de sécurité. Dans un post sur Facebook, l’ex-ministre de la Justice et ancienne Première ministre a fermement rejeté toute tentative de manipulation de l’opinion publique à son égard.

Selon Mme Touré, Jérôme Bandiacky faisait partie des agents chargés de sa protection lorsqu’elle occupait ses fonctions ministérielles, et à ce titre, il résidait dans un appartement de fonction situé à proximité de son domicile officiel. Elle a rappelé que ces faits remontent à plus de dix ans, soulignant qu’elle a quitté son poste de Premier ministre il y a bien plus d’une décennie, en 2014.

La déclaration de l’ex-Première ministre intervient alors que des rumeurs et des accusations circulaient récemment dans la presse et sur les réseaux sociaux, insinuant un lien entre elle et certaines pratiques douteuses liées à ce même agent de sécurité. Dans son communiqué, Aminata Touré a fermement qualifié ces allégations de « tentatives désespérées de manipulation de l’opinion », qu’elle juge « vaines et non fondées ».