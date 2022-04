Le procureur attaque frontalement les députés Biaye et Sall : “Vous avez dépouillé le parlement et souillé la République”

Le représentant du ministère public, dans ses réquisitions, a demandé au juge de condamner les députés Biaye et Sall et Sadio Dansokho, chacun, à une peine de 2 ans dont 3 mois ferme. Ils ont été jugés, hier jeudi par le tribunal de Dakar.



«Être un député faussaire et escrocs ne vont pas de pairs. On les a tout donné et au lieu de servir la République, ils ont utilisé ces privilèges pour dépouiller les gens. Ils ont dépouillé le parlement et souillé même la République», fulmine le parquetier.



Comme il fallait s’y attendre, les deux députés de Bby, Boubacar Viliemba Biaye, Mamadou Sall et le président du conseil départemental de Saraya, Sadio Dansokho ont contesté les faits de trafic de passeports diplomatiques pour lesquels ils ont été attraits hier, devant la chambre correctionnelle de Dakar.