International

Le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne élu à l’American Academy of Arts and Sciences (l’Académie américaine des Arts et Sciences)

Un honneur pour le Sénégal. Le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne a été élu membre de l’American Academy of Arts and Sciences (l’Académie américaine des Arts et Sciences) en reconnaissance de ses travaux universitaires, et membre associé de l’Académie royale de Belgique.

Mouhamed Diongue

