Le lac Rose est en train "de perdre sa couleur d'origine, et les touristes y sont harcelés"

Selon Mme la Directrice régionale du tourisme de Dakar Ndeye Awa Badji Sow toujours "les touristes y sont harcelés et agréssés aussi". Le secteur du Tourisme apporte au Sénégal 435 milliards de Fcfa par an Le lac Rose de son vrai nom lac Retba est l'un des sites les plus visités au Sénégal.Le ministre du Tourisme, Alioune Sarr poursuit sa visite dans les différents départements du ministère dans la capitale et a rappelé l'objectif qui est de dépasser 3 millions de touristes.